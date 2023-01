Street Fighter 6 : catcheuse Thea Trinidad (Zelina Vega à la WWE) rejoint l’équipe de commentateurs

Manon, JP et Marisa. Cette fois-ci, Capcom nous informe de l'arrivée d'un nouveau commentateur pour le jeu, ou plutôt commentatrice, puisqu'il s'agit de

Cela faisait un moment que nous n'avions pas eu de nouvelles de Street Fighter 6, depuis début décembre et le trailer qui nous dévoilait les premières images de Dee Jay,Thea Trinidad, que les amateurs de la WWE connaissent bien, puisqu'elle officie sous le nom de Zelina Vega. Le communiqué de l'éditeur japonais nous affirme que Thea est une fan de longue date de Street Fighter et que son bagoût et personnalité vont lui permettre d'apporter du style dans les commentaires. "Je suis une joueuse invétérée depuis mon enfance et une grande fan de Street Fighter", a déclaré Thea Trinidad, avant d'ajouer : "Je me souviens encore de matchs épiques avec mon frère ! Je le battais toujours avec Vega, mon personnage préféré ! C'est inespéré pour moi de faire désormais partie de cette saga incroyable et je suis honorée et reconnaissante pour cette opportunité unique."



Histoire de nous prouver que c'est vraiment le cas, Capcom a également partagé une nouvelle vidéo de gameplay, avec les commentaires de Thea Trinidad, qui a l'air investie. On rappelle que cette fonction de commentaire en temps réel peut être désactivée à tout moment dans les options de Street Fighter 6. Autrement, on rappelle que parmi les commentateurs déjà annoncés figurent Jeremy "Vicious" Lopez, Ryutaro "Aru" Noda, Kosuke Hiraiwa et Steve "TastySteve" Scott pour l'aspect technique, tandis que les commentateurs d’ambiance sont Thea Trinidad, H.E. Demon Kakka et James "jchensor" Chen. Puisque chaque pays n'a pas le droit à ses propres commentateurs locaux, Capcom a décidé d'implémenter des sous-titres dans treize langues différentes.

La sortie de Street Fighter 6 est calée pour le 2 juin 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.