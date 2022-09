Street Fighter 6 : Capcom dévoile l'identité des 18 personnages au lancement en vidéo

Le Tokyo Game Show 2022 fut l'occasion pour Capcom de nous donner des nouvelles de son très attendu Street Fighter 6. Mieux, après une première démo offerte à la presse en juin dernier (puis proposée à certains publics en juillet comme à Japan Expo), l'éditeur japonais était venu avec une nouvelle démo au salon japonais. Le nombre de personnages jouables était plus nombreux puisque Ken, Juri, Kimberly et Guile se sont rajoutés aux quatre précédents (Ryû, Chun-Li, Luke et Jamie). On pensait que Capcom allait attendre un autre événement de taille plus tard dans l'année pour nous révéler la suite de ses combattants, mais un dernier stream en plein TGS 2022 nous a permis de découvrir l'identité des 18 combattants qui seront disponibles au lancement. Un chiffre à la fois correct, mais assez faible par rapport aux autres jeux de baston qui démarrent les festivités avec parfois quasiment 30 personnages. Qu'importe, chez Capcom, ça sera 18 voici les noms de ces artistes martiaux, souvent familiers de la série : Luke, Jamie, Manon, Kimberly, Marisa, Lily, JP, Juri, Dee Jay, Cammy, Ryu, E. Honda, Blanka, Guile, Ken, Chun-Li, Zangief, and Dhalsim. Dans le leak de juin, quatre autres personnages figuraient dans la liste, dont Akuma, Rashid, Ed et AKI. Reste à savoir comment ils seront intégrés dans le jeu. Sans doute par le biais de DLC payants, ou soyons fous, de mises à jour gratuites.