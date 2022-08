Street Fighter 6 : Capcom annonce 2 nouveaux commentateurs, ils sont américains

Alors que l'EVO 2022 se termine doucement du côté de Las Vegas, Capcom nous donne quelques nouvelles de son Street Fighter 6 qui devrait nous faire quelques révélations d'ici quelques heures. En attendant, on apprend que deux nouveaux commentateurs intègrent le jeu, puisque l'une des grosses nouveautés, c'est l'intégration d'un mode "Commentaires" qui permet d'avoir des experts analyser chaque coup porté et situation lors d'un match. Lors du reveal de Street Fighter 6, Jeremy « Vicious » Lopez et Ryutaro « Aru » Noda avaient été confirmés pour enregistrer des voix anglaises et japonaises, mais ils peuvent désormais compter sur la présence de Tasty Steve et James Chen, vétérans de longue date du circuit Capcom Pro Tour. Capcom a annoncé que 13 langues seront disponibles au lancement du jeu, et pour le moment, on ne sait pas si la France est concernée. Dans tous les cas, beaucoup milite pour la présence de Ken Bogard. Mais il paraît que c'est loin d'être gagné...