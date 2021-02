State of Play : Sony va faire des annonces autour de la PS5 et de la PS4 demain

Le State of Play revient ce jeudi 25 février à 23h00 ! Rejoignez-nous en direct pour de nouvelles infos infos et aperçus inédits de jeux à venir sur PS4 et PS5.



Tous les détails : https://t.co/NBGqu0LblO pic.twitter.com/1S9C44nunT — PlayStation France (@PlayStationFR) 23 février 2021

Il semblerait que Sony Interactive Entertainment ait des choses à nous révéler, ou du moins à nous partager, en ce moment. Quelques heures à peine après la publication de la longue mais intéressante interview de Jim Ryan dans le magazine GQ, le constructeur japonais nous fait savoir qu'un State of Play va être diffusé ce jeudi 25 février 2021, à 23h00 heure française. Ça sera sans doute l'occasion pour Sony de confirmer plus officiellement le report de Gran Turismo 7 à 2022, l'arrivée sur PC de Days Gone, la gratuité de Ratchet & Clank PS4 dans le cadre de l'initiative "Play at Home", et sans doute nous annoncer d'autres choses qu'on espère croustillante. La vidéo du State of Play durera 30 minutes et Sony préfère avertir d'avance, il n'y aura annonce commerciale ou relative au matériel PlayStation ; ce qui signifie que le PS VR 2 teasé par Jim Ryan ne sera pas mentionné. C'est bien noté.