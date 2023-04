STARFIX : le magazine ciné de Christophe Gans et de Nicolas Boukhrief de retour pour un numéro spécial

Bien avant de devenir le cinéaste culte que l'on connaît aujourd'hui, Christophe Gans était auparavant un journaliste spécialisé dans le cinéma. Et au début des années 1980, ce dernier décide de fonder un magazine dédié au Septième Art, mais avec sa vision, ses références et sa culture bien à lui. Dans cette aventure, il n'est pas seul bien évidemment, il est même accompagné d'une équipe rédactionnelle complète composée de Nicolas Boukhrief (lui aussi devenu cinéaste aujourd'hui), François Cognard, Hélène Merrick, FAL, Doug Headline et Christophe Lemaire. Ces hommes et ces femmes ont décidé de se retrouver 40 ans plus tard, pour non seulement fêter cette date anniversaire du magazine, mais aussi proposer une nouvelle lecture du cinéma d'aujourd'hui, avec leur bagages pour les uns, mais aussi leur nouvelle expertise de metteur en scène pour d'autres. Il en résulte un numéro spécial de plus de 200 pages à paraître en juin 2023 et lancé sur la plateforme de crowdfunding Kiss Kiss Bang Bang Pour mettre sur pied cet ouvrage unique, l'équipe originelle s'est entourée de nouvelles plumes issues du site Chaos Reign, avec lequelles ils décidet de partager leurs coups de cœur, mettre en lumière lde nouveaux talents mais aussi questionner les transformations qui traversent le cinéma d'aujourd'hui. On apprend d'ailleurs que dans ce numéro spécial 40 ans, on aura droit à un entretien entre Christophe Gans et S.S. Rajamouli, le réalisateur de RRR, afin de parler de l'explosion du cinéma indien, qui traverse désormais les frontières et arrive enfin dans d'autres pays comme les Etats-Unis ou la France. Entre deux préparatifs pour son nouveau film Return to Silent Hill, Christophe Gans a pu aussi discuter longuement avec Gabriele Mainetti, le réalisateur de Freaks Out (2021), un film de super-héros en pleine Seconde Guerre Mondiale, mais d'un autre genre. Il y aura également un grand dossier consacré à Indiana Jones, puisque la saga sera de retour cet été avec un 5ème épiode. L'occasion pour Starfix de sortir une interview inédite de George Lucas.

Enfin, et c'est bien normal connaissant l'appétit vorace de Gans pour le jeu vidéo, ce Starfix cuvée 2023 consacrera aussi un grand dossier sur les liens entre les jeux vidéo et le cinéma, dont les narrations sont en train de s'interpénétrer plus que jamais dans l'histoire des deux mediums. Quels sont ces jeux qui ressemblent à du cinéma ? Quelles sont les passerelles entre Avatar et God of War ? Savez-vous que La Double vie de Véronique (1991) de Krzysztof Kieslowski a inspiré le jeu Immortality ? Que Silent Hill s'appuie de part en part sur L'Échelle de Jacob (1990) d’Adrien Lyne ? Autant de sujets qui seront évoqués dans ce numéro spécial dont voici quelques images.