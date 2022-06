Starfield : de nombreuses ressemblances avec No Man's Sky ? Une vidéo comparative fait le point

Starfield gameplay has finally been released, and fans quickly began making comparisons to another epic space travel game: No Man’s Sky. Check them out running side-by-side! #IGNSummerOfGaming | #XboxBethesda pic.twitter.com/HoVHPXnk6z — IGN (@IGN) 12 juin 2022

Starfield était incontestablement la star du Xbox Showcase hier soir et Bethesda Softworks s'est montré particulièrement généreux en nous dévoilant ces 15 min de gameplay. Il faut dire que le jeu s'était montré très discret et que sa sortie décalée à 2023 commençait sérieusement à inquiéter les joueurs. En Messie, Todd Howard est venu montrer à quoi ressemble son fameux Skyrim dans l'espace, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Starfield est un jeu très ambitieux. On s'est rendu compte que dans cet Action-RPG, le jeu se déroulera aussi bien sur terre que dans l'espace, alternant vue subjective et caméra derrière le personnage selon les situations. Il sera possible aussi de piloter son vaisseau et aller dans les confins des galaxies pour découvrir de nouvelles planètes, qu'il sera possible d'explorer. Les promesses sont énormes et elles rappellent d'autres jeux tels que Starfield, No Man's Sky et le regretté Beyond Good & Evil 2 qui semble être au point mort dans sa production.Justement, si Starfield semble emprunter le même chemin que ces trois titres suscités, c'est bien parce qu'il combine tous ces éléments de gameplay et cette structure de jeu libertaire auquel certains studios se sont déjà cassés les dents. La différence pour Starfield, c'est qu''il s'agit d'un jeu Bethesda, aux moyens financiers importants de base, auxquels vient s'ajouter l'arrivée de Microsoft dans le capital. Autant vous dire que l'argent n'est plus un problème. Mais pour le reste ? A en croire certains internautes, Starfield repique énormément à No Man's Ky de Hello Games, aussi bien dans ses mécaniques de gameplay, que dans le choix des armes et même quelques situations. Est-ce vraiment fondé ? Il suffit de jeter un oeil à certaines vidéos comparatives (notamment celle de IGN) pour se rendre compte qu'il y a en effet pas mal de similitudes, au point que certains y voient même un copié-collé. Est-ce vraiment justifié ? Bethesda s'est-il inspiré du travail fait par Hello Games ? On vous laisse juge...