Star Wars Squadrons : un mode simulation sera proposé pour les puristes

Motive, S. Frazier, a tenu à préciser un ajour fort sympathique au micro d'IGN : une option proche de la simulation. Ainsi, lors du lancement du jeu, les gamers auront le choix entre le mode standard et le mode hardcore, ce dernier désactivant l'interface et obligeant le pilote à se référer uniquement... au tableau de bord. Comme un vrai de vrai, donc : une feature qui devrait prendre tout son sens une fois un casque VR vissé sur la tête pour des sensations extrêmement authentiques.



On rappelle que Star Wars Squadrons sortira le 2 octobre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.





Dans quelques mois, la célèbre franchise de la Guerre des Étoiles reviendra avec une expérience entièrement axée sur les combats de vaisseaux spatiaux, et ce des deux côtés de la Force. De ce qui a été montré, les parties s'annoncent intenses, fidèles et, bonus sur le gâteau, jouables en réalité virtuelle pour les personnes équipées.Histoire de donner l'eau à la bouche des grands aficionados, le directeur créatif de