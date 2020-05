S.T.A.L.K.E.R. 2 : le confinement n'a aucun impact sur le développement du jeu, les choses avancent vite

Zakhar Bocharov, le responsable de la communication du studio ukrainien. L'un des principaux challenges, c'est l'absence de lien social."Il ajoute : "Mais soyons honnêtes : nous sommes en 2020, la situation n'est pas si grave. On peut faire des appels vidéo en dehors du cadre professionnel, les jeux de plateau tels que Donjons et Dragons sont facilement accessibles sur Internet, et l'application Telegram est remplie de bots avec lesquels il est possible de se divertir. On peut très bien fêter l'anniversaire de quelqu'un à distance, aussi. Les gens s'adaptent : ça peut paraître étrange de prime abord, mais il y a autant de chaleur et d'émotion dans nos process, et encore plus lorsque chacun sait que la quarantaine ne durera pas éternellement. Il y a 5-10 dix ans, il y aurait eu un milliard de fois plus de problèmes. [...] Concernant S.T.A.L.K.E.R. 2, tout se passe comme prévu, et même encore plus vite dans certains aspects."Le confinement n'a donc aucune conséquence significative sur le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2, GSC Game World faisant même un paralèlle avec deux autres jeux. "Final Fantasy VII Remake est bien sorti à l'heure, et Cyberpunk 2077 est toujours prévu pour septembre, a-t-il expliqué. Je ne décèle pas la moindre tendance négative. En fait, tout le monde est dans le même bateau et doit faire face à une situation imprévisible." Longtemps considéré comme une Arlésienne du jeu vidéo, S.T.A.L.K.E.R. 2 est désormais attendu pour 2021. Si aucun support n'a été spécifié, il y a des chances que la PS5 et la Xbox Series X soient dans le coup.