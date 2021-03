S.T.A.L.K.E.R. 2 : des artworks pour faire patienter les fans, mais une mauvaise nouvelle quand même

S.T.A.L.K.E.R. 2 pourrait se montrer sous la forme d'une vidéo de gameplay. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. "Le 23 mars prochain marquera le 14ème anniversaire de S.T.A.L.K.E.R. : Shadow of Chernobyl, peut-on lire dans un communiqué sur Twitter. Pour célébrer cette date, l'année dernière, nous avons diffusé la première in-game de S.T.A.L.K.E.R. 2. Cette fois-ci, nous avons réalisé une vidéo consacrée aux coulisses et contenant des éléments du jeu.



Nous l'avions préparé pour le stream de Microsoft qui aura lieu le 26 mars, mais tout a été dévoilé plus tôt que prévu sur le blog Xbox Wire. Nous n'avons pas prévu de montrer plus que ça lors de ce showcase." Inutile de fantasmer sur une démo de S.T.A.L.K.E.R. 2 donc, GSC Game World assurant au passage que de grosses annonces seront faites en 2021. Histoire de faire patienter les adeptes, le studio propose de découvrir trois artworks inédits et rappelle que le jeu est attendu sur Xbox Series X et PC.





Si GSC Game World sera bel et bien présent au Showcase ID@Xbox consacré à la scène indé (le rendez-vous est fixé au 26 mars à 17 heures), le studio ukrainien a tenu à calmer l'emballement suscité par le Xbox Wire ces derniers jours. En effet, on nous avait laissé entendre que