Square Enix : le designer de Devil May Cry 5 recruté pour un énorme action-RPG secret

Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV).



On imagine qu'il faudra patienter encore un peu pour découvrir ce tout nouveau titre mais l'information à retenir, c'est bien que Square Enix s'est épaulé là d'une arme de choix en la personne de Ryôta Suzuki.





Le moins que l'on puisse dire, c'est que Ryôta Suzuki est un véritable vétéran du jeu vidéo : rentré dans les rangs de Capcom en 1998, l'homme s'est occupé de la planification de combats dans Marvel's Vs Capcom 2 ou Devil May Cry 4, a été programmeur sur Monster Hunter World et carrément designer sur Dragon's Dogma puis Devil May Cry 5... et encore, la liste n'est pas du tout exhaustive. Bref, le Japonais dispose d'un CV respectable et, depuis 2019, il travaille désormais pour le compte de Square Enix.Cette nouvelle quelque peu tardive nous est annoncée dans une interview, disponible depuis le site officiel de l'entreprise : Suzuki San occupe donc le poste de directeur des combats pour un jeu AAA en action-RPG non annoncé, actuellement en développement dans la Creative Business Unit III sous la coupe de