Square Enix : aucune exclusivité PS5 ou Xbox Series X avant un bon moment

On dit souvent que les exclusivités sont le nerf de la guerre, et à juste titre. En revanche, pour ce qui est des lancements de consoles, le débat semble progressivement changer : récemment, Microsoft a confirmé ne vouloir développer aucun jeu sur sa Xbox Series X uniquement avant plusieurs années... et c'est désormais Square Enix qui annonce sa politique, semblable à celle du géant américain.Ainsi, la célèbre firme japonaise vient de déclarer ses plans pour la prochaine génération et, surprise, elle ne prévoit aucune exclusivité next-gen, PS5 et Series X comprises. Au lieu de ça, des titres sur tous les supports à l'instar de son prochain Outriders : les machines citées précédemment sont bien entendues prévues ainsi que les actuelles - PS4 et Xbox One - et PC. Pour Square Enix, l'argument de la rétro-compatibilité avancée par Sony et Microsoft justifie tout particulièrement cette décision.