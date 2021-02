Splatoon 3 : c'était l'annonce-surprise du Nintendo Direct, il y a même une vidéo de 3 min

(dont un arc), de nouvelles options de personnalisation et de nouvelles techniques de déplacement. Il sera toujours question de combats en 4 vs 4 et Nintendo promet de nouvelles informations dans les prochains mois. Rendez-vous est pris.

C'était le one more thing du Nintendo Direct du 17 février 2021, généreux en annonces et qui aura duré une bonne cinquantaine de minutes, Splatoon 3 s'est illustré donc à la toute fin de la vidéo. Une suite qui arrivera 5 ans après la sortie du deuxième épisode (21 juillet 2017) puisque Nintendo a d'ores et déjà prévenu qu'il faudra attendre 2022 pour mettre la main dessus. Toutefois, la vidéo qui accompagnait ce reveal nous a permis d'avoir un aperçu de ce qui nous attend dans cette nouvelle itération. Tout d'abord, on constate que la partie customisation du personnage sera toujours d'actualité, avec sans doute de nouvelles possibilités.Mais l'élément qui frappe en premier lieu, c'est le changement d'environnement, plus désertique que le côté urbain de Chromapolis. Cette fois-ci, les Inklings et Octalings vont partir dans une nouvelle région, la Contrée Clabousse, où il sera toujours question de s'affronter dans des combats d'encre colorée. D'ailleurs, c'est à Cité-Clabousse, aussi appelée la ville du chaos que l'action principale va se dérouler. Une métropole qui n'est pas sans rappeler l'architecture de Hong Kong avec ses bâtiments immenses, collés les uns aux autres, et cet avion qui frolle le haut des building avant atterrissage qui ne fait aucun doute quant aux similitudes avec la ville chinoise. Splatoon 3 sera aussi l'occasion de découvrir de nouvelles armes