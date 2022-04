Splatoon 3 : Nintendo lâche enfin la date de sortie et 4 min de gameplay inédit

Deux mois qu'on était sans nouvelle de Splatoon 3, mais Nintendo a décidé qu'il était temps de donner du biscuit aux utilisateurs Switch et de leur permettre d'anticiper ce qui va arriver. Résultat, c'est le 9 septembre prochain que les joueurs pourront mettre la main sur ce titre très attendu par les amateurs de combats colorés. Cette fois-ci, on a droit à une nouvelle vidéo de gameplay de près de 4 minutes, permettant d'apprécier le mode "Guerre de territoire" qui donne lieu à des matchs en 4v4. L'occasion de découvrir l'une des nouvelles arènes, Balibot, sachant que ce mode permettra de s'affronter sur des stages des précédents épisodes. Ou comment recycler ses assets tranquillement. Nintendo en profite pour rappeler qu'il y aura aussi le mode "Salmon Run", qui a déjà été présenté et qui demande de repousser des vagues de Salmonoboss seul ou à plusieurs. Rendez-vous donc à la rentrée prochaine pour en savoir davantage.