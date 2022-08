Splatoon 3 : armes, arènes, modes de jeux, personnalisation, tout le jeu a été présenté

Pas de répit chez les braves, et encore moins chez Nintendo. Malgré la période (c'est les grandes vacances), malgré la chaleur, la firme de Kyoto était bel et bien présente pour nous faire une grosse présentation du gameplay et du contenu de Splatoon 3. Avec une sortie fixée au 9 septembre 2022, le jeu est clairement le prochain objectif de Nintendo, surtout après l'échec critique (mais non commercial en revanche) de Mario Strikers Battle League Football. Pendant 30 minutes, on a pu avoir des détails sur les trois modes du jeu, que sont(deux équipes de quatre personnes s’affrontent pour encrer un maximum de terrain) ;(un mode coopératif dans lequel quatre joueurs doivent repousser des vagues de dangereux boss Salmonoïdes pour récupérer des œufs dorés) ; ainsi qu’unqui verra le "retour des mammifériens" et mettra également les joueurs dans la peau de Numéro 3 dans son combat contre les maléfiques Octariens.

Cette vidéo est aussi l'occasion pour Nintendo d'annoncer le retour des festivals, des événements multijoueur qui sont là pour tenir la communauté en haleine. Il est d'ailleurs indiqué qu'un Splatfest World Premiere sera organisé le 27 août, afin de permettre aux plus motivés et aux plus impatients de participer à cet événement mondial avant le lancement du jeu le 9 septembre. Côté nouveautés de gameplay, on apprend l'arrivée de la déferlante calamar, une manoeuvre qui permet d’escalader d’un coup les murs à la nage. Il y a aussi la vrille calamar, qui consiste à jaillir de l’encre tout en tournant sur soi-même et qui permet de renvoyer un peu de l’encre adverse lorsque le personnage brille. Splatoon 3 proposera également des nouveaux comme des anciens stages, et certains sont réservés exclusivements à des modes de jeu bien spécifiques. Nintendo annonce par ailleurs un total de 12 stages au lancement du jeu et d’autres seront ajoutés via des mises à jour gratuites. D'autres détails ont été révélés, notamment concernant les armes, les modes de jeu, la fonctionnalité du hall, les options de personnalisation et le retour des mammifériens.