Splatoon 3 : le mode coop "Salmon Run" présenté dans une grosse vidéo de gameplay

Splatoon 3 a profité du Nintendo Direct nocturne du 9 février 2022 pour lui aussi donner de ses nouvelles, et cette fois-ci, c'est le mode coop' qui a été présenté. Répondant au nom de "Salmon Run", ce mode reprend le concept du précédent épisode avec ces vagues d'ennemis à éliminer, des Salmonidés qui débarquent par vague, sachant qu'il faut aussi récolter un certain nombre d'oeufs. Bien sûr, nouvel épisode oblige, de nouveaux boss seront là pour tenter de nous faire échouer, comme Pylonoïde qui viendra balancer ses litres de peinture via son carrousel sur lequel il faudra grimper pour le stopper, et Ploufion, un saumon mécanique qui repère les Inklings et les Octalings à l'aide de ses phares pour tomber lourdement dessus.La sortie de Splatoon 3 est attendue pour cet été, sans plus de précisions. On vous tient au courant.