Splatoon 3 : un lancement maboule au Japon, des chiffres qui doivent faire des envieux

Sorti depuis quelques jours à peine, le vendredi 9 septembre 2022 partout dans le monde, Splatoon est d'ores et déjà un énorme succès commercial ; du moins au Japon. Nintendo vient en effet de communiquer sur les chiffres de ventes au Japon, qui cumulent 3.45 millions d'exemplaires vendus en seulement trois jours. C'est de loin le meilleur démarrage d'un jeu Nintendo au pays du Soleil-Levant puisque Animal Crossing New Horizons et Pokémon Légendes Arceus n'avaient pas fait aussi bien, avec respectivement 1.88 million et 1.365 million de copies. Preuve que la licence Splatoon est désormais bien installé dans le paysage de Nintendo et on comprend mieux pourquoi la série stagne en termes de gameplay, avec pratiquement aucune nouveauté depuis le premier épisode. C'est d'ailleurs pour cela que le jeu avait été pointé du doigt dans les tests de la presse. Un manque de prise de risque payant au Japon, et évidemment, on attend les chiffres dans les autres pays. On imagine que les scores seront aussi bons...