Splatoon 3 : nouveau trailer qui annonce le retour des Mammifériens

Parmi les jeux qui ont été présentés lors du Nintendo Direct du 24 septembre 2021, on pouvait compter sur la présence de Splatoon 3 qui nous a présentés un nouveau trailer. Ce fut bien évidemment l'occasion de découvrir de nouvelles images de Contrée Clabousse, le nouveau terrain de jeu de cet épisode, mais aussi de découvrir un aperçu du mode solo avec le retour des Mammifériens, sachant qu'il sera possible de contrôler l'un d'entre eux. De cette manière, les développeurs étendent un peu plus le lore de ce jeu qui est à la base très orienté multi, avec des battles de peinture dans des arènes fermées. D'ailleurs, on retrouvera ces affrontements en 4v4, avec notamment les guerres de territoires. Bien sûr, Nintendo a prévu de grosses nouveautés en termes de gameplay et on vous propose de les découvrir en vidéo. La sortie de Splatoon 3 est programmée pour le courant de l'année 2022, en exclusivité sur Nintendo Switch.