Splatoon 3 : la démo gratuite est disponible, voici les modes accessibles

Afin de faire patienter la communauté Splatoon pendant quelques semaines encore, Nintendo nous signale qu'il est possible dès maintenant de télécharger la démo gratuite de Splatoon 3 en se connectant directement sur le Nintendo eShop. Cela va permettre de se préparer au Splatoon 3 : Splatfest World Premiere qui va démarrer le 27 août prochain et profiter des festivités de ce week-end. Alors évidemment, une question se pose pour celles et ceux qui ne sont pas abonné.e.s au Nintendo Switch Online : faut-il justement sortir la CB pour en profiter ? Pas le moins du monde, puisque Nintendo offre une session d'essai pendant 7 jours au service online de la Switch. Propre. En ce qui concerne le festival, les équipes seront reparties selon le jeu Shi-Fu-Mi (Pierre, Feuille, Ciseaux) pour qu'ensuite elles accèdent aux guerres de territoires, qui est un mode dont l'objectif est de colorer le plus de terrain possible en moins de trois minutes. D'autres défis seront proposés tout au long du festival évidemment, et on vous invite à consulter le site officiel dédié au Splatoon 3 : Splatfest World Premiere pour tout savoir des festivités.