Splatoon 3 : le prochain festival détaille son contenu et ses dates

Nintendo continue de créer des événements autour de Splatoon 3 pour garder sa communauté en activité, et annonce l'arrivée du prochain festival. Ce dernier se tiendra du 11 au 13 février prochain et permettra de mettre en compétition les joueurs du monde entier. Petite nouveauté cette fois-ci : la présence de trois équipes qui s'affrontent au lieu de deux. Il faudra par ailleurs choisir entre trois couleurs distinctes : le chocolat blanc, le chocolat noir et le chocolat au lait. Bien sûr, plusieurs règles sont à suivre pour que le festival se déroule pour le mieux, et Nintendo a donné les détails des différentes parties. On vous fait un copié-collé pour plus de simplicité :



Première partie du festival

Défendez vos couleurs dans des guerres de territoire à 4 contre 4 auxquelles vous pouvez participer en solo ou en groupe de deux à quatre joueurs. En fonction de vos victoires, de vos défaites et des points marqués en encrant du territoire, vous obtiendrez de la contribution qui influera sur le résultat final.



Seconde partie du festival

La seconde partie du festival marque l'arrivée de la guerre tricolore ! Dans ce mode, les quatre joueurs du camp en tête du classement font face à deux joueurs des deux autres camps. L'équipe qui aura encré le plus de terrain au bout de trois minutes remporte la partie.



Tridenfusée et fontaine du fléau

L'équipe en défense doit protéger la Tridenfusée située au centre du stage. Si l'une des deux équipes en attaque s'en empare, la Tridenfusée émettra un signal qui appellera un Tridenfer sur le terrain. Celui-ci déploiera alors la fontaine du fléau, conférant ainsi encore plus de puissance d'encrage aux attaquants !



Résultat final

À la fin du festival, le résultat final est calculé en fonction du nombre total de votes, des conques récupérées et de la contribution accumulée. Le camp qui obtient le plus de points remporte la victoire !