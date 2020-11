Spider-Man Miles Morales : un chouette spot TV en CGI, à découvrir ici

Avec Demon's Souls, Spider-Man Miles Morales fait certainement partie des titres les plus solides du line-up de la PS5 : c'est donc sans surprise que Sony accentue fortement sa communication, ici à l'aide d'un spot TV flambant neuf. Roulant des mécaniques tout en CGI, l'exclusivité PlayStation met ainsi en avant son nouveau superhéros, en plein apprentissage de ses pouvoirs sous la tutelle de Peter Parker, au sein d'un New-York enneigé et ravagé. Pas de doute, c'est plutôt joli et le tout donne tout de même envie de s'y essayer soi-même, d'autant plus que le soft usera des spécificités de la DualSense : on se donne donc rendez-vous le 19 novembre prochain, jour-même de sortie de la PlayStation 5.