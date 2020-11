Spider-Man Miles Morales : les versions PS4 et PS5 comparées en vidéo

Véritable figure de proue de la PlayStation 5, Spider-Man Miles Morales n'en demeure pas moins, à la base, tiré d'un jeu purement PS4. D'ailleurs, ce stand-alone réussi (avez-vous lu notre test ?) sortira également sur la console actuelle de Sony, l'occasion donc de mettre les moutures next et current gen côte à côte : c'est exactement ce qu'a fait la chaîne YouTube Hardcore Gamer, rajoutant également la version PS4 Pro. Et, oui, il y a tout de même une petite différence, de la qualité des textures à la luminosité en passant, bien sûr, par la résolution ou le framerate.On rappelle que Spider-Man Miles Morales sortira le 19 novembre en France, en même temps que la PlayStation 5.