Spider-Man Miles Morales : le mode Photo sera bien présent, en voici un trailer plein de style

Fonctionnalité très appréciée du jeu original, le mode Photo de Spider-Man permettait tout un tas de possibilités graphiques franchement croustillantes. Que les amateurs de belles images se rassurent donc : la feature fera bien son retour dans Miles Morales, le fameux stand-alone du jeu d'Insomniac Games qui fait actuellement office de figure centrale au line-up PS5. Avec un certain Demon's Sou, paraît-il.



Bref, histoire d'illustrer ce mode tout à fait stylisé, les développeurs viennent de diffuser un trailer explicatif : l'occasion d'admirer toutes les options mises à disposition pour réaliser le screenshot parfait. On se donne donc rendez-vous le 19 novembre sur PlayStation 5 et PlayStation 4 pour en profiter comme il se doit !