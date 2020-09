Spider-Man Miles Morales : enfin du gameplay en 4K sur PS5, de la voltige et des étincelles à foison

Annoncé comme l'un des fers de lance de la PlayStation 5, Spider-Man Miles Morales ne s'était montré qu'à travers une première bande-annonce et quelques screenshots bien sentis. Mais avec ce show entièrement dédié à la nouvelle console de Sony, Insomniac Games en a profité pour, enfin, dévoiler une véritable séquence de gameplay : voici donc cinq minutes en immersion dans les rues de New-York... au sein d'un conflit criminel de haut standard.Bien qu'il fût également mordu par une drôle d'araignée, Miles Morales n'aura toutefois pas les mêmes capacités que Peter Parker : doté de pouvoirs électriques et d'invisibilité, notre jeune super-héros s'épaulera en plus d'une force surnaturelle qui devrait bien lui être en utile en combat. Malheureusement, toujours pas de date de sortie à se mettre sous la dent pour ce stand-alone doté de ray-tracing et de 3D audio : ce n'est pas grave, voici quelques minutes de jeu à dévorer de suite.