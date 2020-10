Spider-Man : l'Araignée s'affiche avec Miles Morales pour la première fois et sème la confusion dans New-York

Dans Spider-Man Miles Morales, c'est notre héros éponyme qui prendra la vedette à Peter Parker au sein d'une aventure lui étant exclusivement dédiée sur PS4 et PS5. Pour autant, l'Araignée originelle sera toujours en activité et cela a d'ailleurs le don de semer la confusion dans New-York : deux Spider-Man ? De qui, de quoi, comment, pourquoi ?C'est très justement la problématique posée par le Daily Bugle, le célèbre journal fictif de la Grosse Pomme dont la récente publication vient d'être partagée par Insomniac Games, les développeurs du jeu, sur les réseaux sociaux. "Qui est ce nouveau Spider-Man ? Est-il issu d'une autre expérience radioactive de laboratoire ? Un gymnaste avec un penchant pour la justice ?"Et malgré le manque d'expérience que le média lui reconnait, il est original de constater que celui-ci se range finalement de son côté, au contraire de J. J. Jameson et sa haine interminable envers les superhéros. "Je mentirais si je disais que je n'aimais pas ce nouveau justicier masqué. Est-il vraiment important de savoir qui porte le costume tant qu'il se trouve de notre côté ?"On rappelle que Spider-Man Miles Morales sortira le 19 novembre, au line-up de la PlayStation 5. D'ailleurs, une version PS4 est également prévue à la même date.