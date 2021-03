SpeeDons : le stream jeu vidéo caritatif a récolté 615 000€ pour Médecins du Monde

On a eu envie de créer un événement annuel récurrent pour répondre à leur demande d'engagement des joueurs. Passer par les streamers permet de toucher les jeunes, qui sont nos futurs soutiens. C'est important de les sensibiliser à nos combats.

Ça s'est passé ce week-end : SpeeDons, un stream caritatif organisé par Mister MV dans la lignée du Z-Event (de Zerator), a permis de récupérer près de 615 000€ pour Médecins du Monde après un marathon de 55 heures. De vendredi à dimanche, des streameurs se sont succédés à l'Accor Hotels Arena pour inciter les gens à donner de l'argent autour de speedruns effectués sur 59 runs au total, sachant que la plus courte a été réalisé sur le jeu Super Mario Bros. en 5"18 min, tandis que la plus longue s'est achevée en 5h et 20 min sur le jeu Final Fantasy XIII. Un véritable succès d'audience et de dons qui se poursuivra l'année prochaine pour une deuxième édition a-ton appris à la fin de cet événement sollicité par Médecins du Monde, qui avait pour but d'aller chercher les jeunes donateurs sur le terrain. Jean-Baptiste Matray, directeur de la communication et du développement de Médecins du Monde, s'est exprimé au micro d'Europe 1 sur une telle initiative :

On apprend d'ailleurs que Mister MV a beaucoup hésité avant d'accepter l'offre de Médecins du Monde, puisqu'il voulait faire les choses bien depuis l'explosion des streams caritatifs. Pour d'ailleurs se distinguer de ce qui se fait habituellement, il a opté pour le speedrun, une discipline encore méconnue du grand public, mais suffisamment spectaculaire pour captiver l'attention des viewers. Toujours est-il que par le biais de cets événements, Twitch continue de faire progresser sa cote de popularité auprès d'un public nouveau et donc de s'imposer comme une plateforme incontournable. Mais ça, dans le jeu vidéo, c'est quelque chose que nous savons déjà...