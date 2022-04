SpeeDons 2022 : voici le programme des 3 journées de speedrun avec Mister MV, ZeratoR et Laink

Lancé pour la première fois en 2021, l'événement SpeeDons fera son grand retour cette année sur la chaîne Twitch de Mister MV aux 758 000 abonnés. Ce sont les 15, 16 et 17 avril prochains que le marathon de speedrun aura lieu dans l'enceinte du Palais des Congrès de Paris et c'est à nouveau à l'association Médecins du Monde que l'ensemble des fonds sera reversé suite à ces 3 jours de festivités. On rappelle que l'an passé, la première édition a permis de récolter un peu plus de 614 000 €, pour environ en 55 heures de live. L’événement avait été suivi par plus de 420 000 personnes sur Twitch et on imagine que du côté des speedrunners, on souhaite évidemment dépassé le record de 2021. Voici d'ailleurs le planning complet des 3 jours de stream :









VENDREDI 15 AVRIL 2022

Sagaz - Monster Boy and the Cursed Kingdom - Any%

Porinu - Super Monkey Ball Banana Mania - SMB1 Marathon - Warp - No Assist

Lenino - Star Wars Jedi: Fallen Order - Any%

Twyn, Vlad - Rayman Origins - Any% 50 Electrons (Race)

BiiWiX - Deathloop - Any%

SAMEDI 16 AVRIL 2022

mrnuage - Castlevania 3 JP - Sypha any%

Xeo - Dead Space - Any%

pampa99999 - Tales of Xillia - Milla Side any%

Rocher - Blasphemous - Any% glitched

Maman - Ninja Gaiden - Any%

Yajijy - INK - Any%

Rolesafe - Lonely Mountains Downhill - NG+ / 16 Tracks

Strackel - Moss VR - Any%

mugwortstiltzkin - Chicory: A Colorful Tale - All Bats 1.0

Asukero - Spyro 2: Ripto's Rage - 14 Talisman

Amenion - Ashen - Any%

civel17 - Vectronom - Any% Blindfolded

Soursdey - Dishonored 2 - Any% Corvo

Yarasu - Sonic Adventure 2: Battle - Hero Story

Pogonateur, papaccino_gg, torcnein, NokiDoki - Super Mario Sunshine - Any% (Race)

Brindille - Beat Saber - Showcase

no_last_name__, Seby - Mario Kart Double Dash - All Cup Tour, Race

Jacky - Donkey Kong Country - All stages

LeRemiii, Blinky - Geoguessr - Coop

Barrylesjambes - Rockman 4 BCAS - Any%

Oopla, Destructor, Caarlito, Gala - Metroid Dread - Any% NMG (Normal, No Turbo, Digital) (Race)

leovernard - Dark Souls III - Any% No Hit

omarsheriff - Hitman Trilogy - Silent Assassin/Suit Only

EvilDuck - Dusk - Any% OoB

LusTher - Mark of the Ninja - Any% NG+

DIMANCHE 17 AVRIL 2022

legrandgrand - Xenoblade Chronicles - NG Any% (50Hz)

Chachamaxx - The Lucky Dime Caper Starring Donald Duck - Beat The Game

Millay - I Wanna Be The Boshy - Any% No WW DBO

MelwesT, Janthe, Brother_Main - The End is Nigh - Friend% (Race)

QYOUK - Nintendogs - All Beginner Contest Golds

Neetsel, Jarmou, Baruch - Tintin au Tibet - Normal Any%

Evian, Matash - Dead Cells - Fresh File (Race)

miniretin - The Legend of Zelda: Link's Awakening (Switch) - Any%

Dinopony - Metroid Prime - 100%

wearingfin - Mushihimesama - Original

GrosHiken - Celeste - All Red Berries

Kilaye - Celeste - TAS Farewell

Kilaye - Super Meat Boy - TAS 106%

pkt_distinct, Marco - Super Mario 64 - 120 stars (Race)

ExploudYourEar - Shovel Knight Treasure Trove - Shovel of Hope / Plague of Shadows BID WAR

amateseru - The Legend of Zelda: Ocarina of Time - All Dungeons

Muri - Hollow Knight - True Ending No Major Glitches