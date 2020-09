Sonic : 2021 sera une "année de célébration", de nouveaux jeux en vue

L'année prochaine signera les trente ans de la fameuse saga Sonic : une franchise culte initiée par SEGA et dont l'anniversaire sera visiblement fêté dignement, à en croire cette joyeuse image communiquée par la firme nipponne. Si l'éditeur met l'accent sur les scores tout bonnement stratosphériques de la série - six milliards de dollars engrangés au total ou que 920 millions de jeux vendus dans le monde, rien que ça - il se permet aussi de teaser ce qui nous parviendra durant l'année 2021.On apprend ainsi que "de nouveaux jeux, du contenu digital, des événements et des annonces majeures" seront progressivement dévoilés : notons que la plupart de ces éléments étaient originalement prévus pour 2020 avant d'être chamboulés par le coronavirus . Soyons patients et croisons les doigts pour être surpris.