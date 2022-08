Sonic Frontiers : SEGA lâche le Story Trailer et les enjeux lors de la gamescom 2022

La mise en ligne 24 heures plus tôt d' une publicité japonaise de Sonic Frontiers nous a permis de connaître en avant la date de sortie du jeu, soit le 8 novembre 2022. Date qui a été validée par SEGA après que le Story Trailer soit lâché pour l'Opening Night Live de la gamescom 2022. De cette manière, pas de biscuit à donner aux détracteurs du jeu qui trouvent que l'open world n'est pas adapté à un jeu tel que Sonic, la faute à des open world vide et sans vie, et un gameplay qui s'annonce limité, bref, pas de quoi rassurer l'assemblée. Mais SEGA l'a clamé haut et fort à plusieurs reprises, Sonic Frontiers ne sera pas repoussé pour faire plaisir aux forums de discussion sur le Net, inquiets du résultat final. On verra bien le résultat dans quelques mois du coup...