Sonic Frontiers : SEGA a fait fuiter la date de sortie, avant de la retirer...

SEGA l'avait clamé haut et fort malgré les réticences des joueurs : Sonic Frontiers ne sera pas repoussé et le jeu sortira bien en 2022. Une prise de position qui vient de se confirmer suite à un malencontreux leak de la part de l'éditeur japonais. Ce dernier a en effet mis en ligne le trailer de la gamescom un peu trop tôt sur sa chaîne YouTube , dans lequel il est possible de voir la date de sortie du jeu. Le 8 novembre 2022 est donc la date de sortie mondiale de ce Sonic Frontiers qui aura décidément raté sa communication sur de nombreux points. Si SEGA a rapidement désactivé la vidéo, les internautes ont été bien plus rapides et n'ont pas hésité à partager massivement le screenshot avec la date de sortie exacte. Espérons que le jeu parvienne à nous convaincre un peu plus dans les prochaines semaines, parce que pour le moment, c'est hype zéro.