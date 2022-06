Sonic Frontiers : le jeu ne sera pas repoussé, "les fans n'ont pas encore cerné le gameplay" selon SEGA

SEGA avait sans doute imaginé un tout autre accueil pour Sonic Frontiers (Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5, PC, Nintendo Switch). En effet, depuis la diffusion des premières vidéos de gameplay, on ne peut pas dire que la hype soit au rendez-vous. D'ailleurs, les fans n'ont pas hésité à lancer le hashtag #DelaySonicFrontiers sur Twitter pour inciter la Sonic Team à repousser la sortie du jeu, déçus par la direction prise par la série. Interrogé sur le sujet par nos confrères de Video Games Chronicle , Takashi Iizuka a fait comprendre que lui et ses équipes avaient des certitudes. "Ce n'est pas vraiment surprenant, a-t-il indiqué. Nous sommes conscients que les gens réagissent surtout par rapport aux vidéos qu'ils ont vues, mais comme ils n'ont pas encore cerné le gameplay, ils le comparent aux autres jeux qu'ils connaissent déjà."Plus concrètement, Iizuka-san estime que le concept de Sonic Frontiers est novateur en matière d'open world. Du coup, il espère que d'ici à la sortie du jeu, la Sonic Team aura l'occasion d'expliquer sa nouvelle vision du monde ouvert. "Si les gens viennent à la Gamescom ou au Tokyo Game Show, ils pourront mettre leurs mains sur le jeu et mieux le comprendre", a-t-il souligné.Avant d'ajouter un peu plus loin : "Nous avons procédé à de nombreux tests en se basant sur notre audience cible, à savoir une personne qui joue aux jeux Sonic et les apprécie. Nous avons été attentifs aux retours, mais nous avons également eu des commentaires positifs d'utilisateurs qui nous on dit : 'J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer au jeu, je le noterais 80 ou 90 sur 100.'" Du coup, la Sonic Team juge qu'il n'y a aucune raison de repousser la sortie du jeu ; il sera commercialisé "dès que possible", la fenêtre annoncée pour l'instant étant la fin de cette année.En attendant, on vous propose de découvrir des nouvelles images du jeu et de jeter un oeil aux vidéos de gameplay relayées par Gematsu.