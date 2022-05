Sonic 2 : c'est déjà 2 millions d'entrées en France, le succès est bien présent

Sorti le 30 mars dernier, le film Sonic 2 était particulièrement attendu par les fans du hérisson bleu, mais aussi par tous les enfants qui avaient aimé ses premières aventures au cinéma. Le lancement a été tonitruant, on le savait déjà, mais les vacances de Pâques ont confirmé son succès, puisque le long-métrage produit par Paramount Pictures vient de franchir le seuil des 2 millions de tickets vendus en France. Un chiffre réalisé après 5 semaines d'exploitation et qui vient se rajouter aux 325 343 178 millions de dollars obtenus au box-office mondial, ce qui est déjà supérieur au score du premier épisode qui avait fini sa course à 306.8 millions de dollars dans le monde. La franchise Sonic est donc une sucess story au cinéma et Paramount l'avait déjà anticipé puisqu'un troisième épisode est d'ores et déjà en cours de production, et qu'une série basée sur le personnage de Knuckles est attendu sur Paramount +. Quant au clip "Speed" Life de Stéphane Legar, présent sur le générique français du film, il approche le million de vues.











Le player Dailymotion est en train de se charger...