SNK : un nouveau PDG a été nommé, c'est un ancien de chez SEGA et Koei Tecmo

C'est l'heure du changement du côté de chez SNK, qui vient d'annoncer un changement de direction, avec le retour d'un Japonais à la tête de l'entreprise. En effet, à partir du 1er août 2021, ZhiHui GE va laisser sa place à un certain Kenji Matsubara, un ancien homme fort de chez SEGA qui va donc endosser le rôle de Président Directeur Général. Dans le communiqué que SNK a rendu public sur son site officiel , il est précisé que le savoir-faire de Kenji Matsubara s'étend au Japon et à l'international. Il faut dire que l'homme a travaillé auparavant chez Hitachi, puis Oracle dans les années 80 à début 2000 avant de rejoindre définitivement le jeu vidéo en 2001 avec Koei. Il quittera Koei-Tecmo deux ans après la fusion pour travailler sur le mobile chez Zynga Japon, ce qui lui vaudra une belle place chez SEGA Networks en 2014. Son arrivée au sein de SNK a évidemment pour but de continuer à faire croître l'entreprise qui souhaite consolider ses forces sur ses licences les plus fortes. On attend bien sûr l'arrivée début 2022 de KOF XV, mais aussi le retour de Metal Slug, à la fois chez Tencent pour un épisode mobile et la version Tactics chez DotEmu. On n'oubliera pas non plus de préciser que l'Arabie Saoudite détient toujours 33% du capital de SNK depuis novembre 2020, et le pays a bien l'intention d'aller plus loin via la Fondation MiSK.