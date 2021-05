Skull and Bones : le jeu va-t-il vraiment sortir un jour ? Ubisoft le repousse encore une fois

Skull and Bones, un jeu dont l'existence a été remise en cause plus d'une fois. D'ailleurs, l'éditeur français a toujours l'intention de le sortir, puisqu'à l'occasion de la publication de ses derniers résultats financiers, il a repoussé les festivités à l'année fiscale 2022-2023. En clair, le titre sera commercialisé entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. Pas avant."Nous croyons dur comme fer à la vision créative de l'équipe [Ubisoft Singapour, ndlr], a tenté de rassurer Frédérick Duguet, le directeur financier, dans des propos rapportés par Video Games Chronicle . La tâche qui leur a été confiée est on ne peut plus ambitieuse. Le développement a bien avancé lors des douze derniers mois, et le jeu tient toutes ses promesses. Le délai supplémentaire leur permettra de réaliser pleinement leur vision."De son côté, le patron Yves Guillemot fait également confiance à Ubisoft Singapour. "Ils ont longtemps été partie prenante d'Assassin's Creed, a-t-il expliqué, en faisant sans doute référence au fait qu'ils ont travaillé sur les batailles navales d'Assassin's Creed : Black Flag. C'est vraiment un bon studio." Il en a profité pour préciser que les effectifs avaient été revu à la hausse l'an passé, ce qui fait penser au boss que Skull and Bones pourrait être un jeu "exceptionnel".Au cas où, on rappelle que le jeu a été annoncé à l'E3 2017. Oui, une autre époque.