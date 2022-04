Skate 4 : une vidéo de gameplay a fuité, et c'est triste de le voir dans cet état...

This is Skate 4 pre-alpha footage. This is in line with what I've heard about where the game is at from multiple people. They're trying to get the feel right, which is probably the most important aspect of a Skate game. https://t.co/AXNV2Agk6z pic.twitter.com/nUINhghxLg — Jeff Grubb (@JeffGrubb) 20 avril 2022

Cela fait deux ans maintenant que nous savons que Electronic Arts travaille sur un nouvel épisode de Skate, le quatrième, et c'est Full Circle qui est aux commandes, un studio fondé spécialement pour le titre . Si l'actualité du titre a été ponctuée jusqu'à présent par des rumeurs balancées par des insiders ici et là, cette fois-ci, on a du concret avec le leak d'une séquence de gameplay qui s'est retrouvée sur les internets. Là où c'est dramatique pour le jeu, c'est qu'il s'agit d'un extrait en pré-alpha, sans les textures ni les effets visuels et forcément, ça ne peut que jurer. Selon Jeff Grub, un journaliste de Venture Beat, le jeu est toujours en train de se chercher et que les développeurs essaient de retrouver les meilleures sensations possibles. Impossible évidemment de dater cette séquence de gameplay, si elle est récente ou pas, mais on constate qu'il est désormais possible de faire des acrobaties sans avoir nécessairement la planche de skate collée à ses godasses.Tom Hendersen, un autre insider qui vise souvent juste, n'a pas hésité à donner son avis sur ce leak qu'il estime assez triste, puisque le rendu est en version pre-alpha, ce qui risque d'avoir un impact négatif chez certains joueurs qui n'ont pas forcément le recul nécessaire pour imaginer le jeu autrement. Il va falloir attendre encore un peu avant de voir du gameplay définitif et on espère que l'attente ne sera pas trop longue avant le reveal officiel. Sans doute pas pendant la période de l'E3, le salon étant annulé, tout comme l'EA Play Live cette année.