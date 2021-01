Skate 4 : Electronic Arts fonde un studio spécialement pour le jeu, il se nomme Full Circle

On le sait depuis le mois de juin 2020, Skate 4 est en développement du côté de chez Electronic Arts, qui a profité du EA Play Live de l'année dernière pour l'annoncer. Sans doute pour nous faire savoir que le développement s'engage dans une grande voie, l'éditeur américain nous révèle la création d'un studio dédié au jeu, Full Circle, basé à Vancouver au Canada. Il s'agit d'une toute nouvelle équipe, composée néanmoins de vétérans du jeu vidéo puisqu'à sa tête, on retrouve Daniel McCulloch, l'ancien directeur général du Xbox LIVE chez Microsoft, qui fut également producteur sur la série Forza Motorsport. Pour l'accompagner, il peut compter sur Deran Chun et Chris Parry, deux des fondateurs de la licence Skate du temps où elle était développée par EA Black Box. Le projet est d'ailleurs à ses débuts puisque le studio Full Circle a fait un appel aux candidatures, et qu'on peut retrouver de nombreuses offres d'emploi sur le site du studio. Il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience, sachant que Skate 3, le dernier épisode en date, est paru en 2010. Le temps passe à une vitesse folle...





Hi! Yes, we’re still working on the next Skate and we officially formed a studio to prove it! https://t.co/Ha1Zf9omyI pic.twitter.com/2M3WNvzBxb — Skate (@SkateEA) 27 janvier 2021