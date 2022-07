Skate 4 : son nom complet révélé et surprise, il s'agira d'un free-to-play

Bien qu'il soit encore en stade de pré-pré-Alpha, le bien nommé Skate 4 a décidé qu'il était temps pour lui de rentrer dans une sorte de communication transparente avec les joueurs, et du moins sa communauté. Il faut dire que le programme Insider a été lancé et va permettra à de nombreuses personnes de prendre le jeu en mains, faire des retours sur leur feedback et améliorer l'expérience de jeu. Du coup, les développeurs de Full Circle Studio ont décidé de faire une nouvelle vidéo, cette fois-ci face-cam, afin de donner leur vision du jeu de skate en 2022 ou plutôt 2023, année de sortie du jeu. Première chose à savoir, ce quatrième épisode de Skate ne s'appellera pas Skate 4, mais décide de reprendre la numérotation depuis le départ, la majuscule en moins. Il faut donc parler de skate., avec le point c'est important, sachant que le modèle économique a lui aussi été repensé. Les développeurs ont décidé de partir du côté du free-to-play, avec des mises à jour régulières pour tenir le joueur en haleine constamment. Des micro-transactions sont prévues dans le jeu, mais on nous promet qu'il s'agira uniquement d'items cosmétiques, et qu'il n'y aura pas de pay-to-win ni de lootboxes payants et encore moins des terrains de jeu à acheter pour agrandir le jeu. Un message rassurant et à l'opposé de ce que Electronic Arts a imposé aux joueurs pendant de nombreuses années, créant défiance envers l'éditeur. Cette vidéo est aussi l'occasion pour confirmer la sortie du jeu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, avec unpetit bonus technique pas dégueulasse : skate. sera compatible cross-play et cross-progression. Alléluia.