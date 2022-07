Skate 4 : les fans vont pouvoir y jouer pendant le développement, tous les détails sur ce programme Insider

Electronic Arts semble ne pas vouloir faire n'importe quoi avec Skate 4. En effet, l'éditeur américain annonce dans un communiqué officiel la mise en place d'un programme Insider pour permettre aux fans d'essayer le jeu pendant son développement chez Full Circle. "En tant qu’insider skate., vous pouvez jouer aux premières versions du jeu et donner votre avis tout au long de l’aventure du développement, nous explique-t-on. Nous devrons élargir l’accès à skate. progressivement au fur et à mesure du développement pour vous assurer une expérience optimale. Nous ne pouvons donc pas vous garantir le moment où vous pourrez jouer." Bien évidemment, tous ceux qui participeront à ces sessions fermées ne seront pas autorisés à partager la moindre capture d'écran ou vidéo, et encore moins de streamer.Comme expliqué dans la FAQ , si les développeurs ont décidé d'impliquer les joueurs aussi tôt, c'est pour prendre en compte leurs retours tout au long du développement de Skate 4, sachant que le chantier n'en est qu'à ses débuts. À noter que les premiers essais auront lieu sur PC via Origin (logique) avant d'être déployés sur d'autres plates-formes. Les inscriptions se déroulent à cette adresse . Enfin, nous avons également droit à une vidéo qui montre le jeu en mode pré-alpha. Preuve qu'il va falloir se montrer patient avant de mettre les mains sur la version finale. Et vu que Tony Hawk's Pro Skater semble s'être perdu dans les limbes, la pression va certainement être un peu plus forte sur les épaules du studio.