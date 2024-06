skate. : le jeu n'est pas mort et Electronic Arts le prouve avec une nouvelle vidéo

Cela faisait un bail qu'on était sans nouvelles de skate., mais le jeu a profité du Summer Games Fest pour se dévoiler une nouvelle fois, et rassurer les joueurs sur l'avancée du projet. Il faut dire que cela fait déjà 3 ans que le jeu a été annoncé et on a l'impression que le développement fait du sur-place, ce qui a généré des suspicions de la part des joueurs, inquiets de ne rien voir depuis presque un an. Mais nous avons eu des informations concrètes, comme le fait que le titre sera cross-plateforme, cross-progression, et qu'il sera lancé gratuitement sur toutes les machines où il sort, y compris les appareils mobiles. Un gros travail sur les commandes et les sensations a été fait sur le jeu, sans oublier que la prise en main doit être facile et instinctive. Dans la vidéo des développeurs, les activités sont également présentées au sein de San Vanderstam, un lieu que les développeurs veulent accueillante et bienveillante. La partie musicale a aussi été évoquée avec une proposition assez inédite, faire évoluer la soundtrack au fil de l'existence du jeu, histoire d'éviter la lassitude. Beaucoup d'autres aspects sont évoquées dans cette vidéo qui dure un peu plus de 10 minutes.Toujours pas de date de sortie pour skate. et Electronic Arts a confirmé que ce ne sera pas pour 2024. Patience...