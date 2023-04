skate. : une nouvelle grosse vidéo (14 min) pour en savoir plus sur les modes du jeu

Electronic Arts et le studio Full Circle nous donnent des nouvelles de l'avancée du développement de skate., anciennement appelé Skate 4, et qui permettra à cette série de skateboard de revenir sur le devant de la scène plus de 13 ans après le dernier épisode qui était sorti sur PS3 et Xbox 360, soit une éternité. Pendant plus de 14 minutes, les responsables du développement expliquent les choix apportés dans ce titre, et détaillent les différents modes qui seront proposés. L'objectif est d'être le plus transparent possible auprès de leur communauté, et leur expliquer que le choix du free-to-play n'est pas rédhibitoire, bien au contraire. On apprend d'ailleurs que plusieurs tests sont opérés actuellement, notamment les activités de type "Défis", Pop-up et Affrontements. D'ailleurs, pour que skate. soit accessible pour n'importe quel quidam, trois niveaux de difficulté ont été mis en place pour les activités : « Own It », « Crush It » et « Shut it Down ». Il y a encore du travail pour que skate. puisse sortir dans sa version définitive, mais nul doute que les développeurs vont continuer à jouer la transparence dans leur communication...