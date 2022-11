skate. : le gameplay et la ville de San Vansterdam décortiqués par les développeurs

Toujours bien occupé à façonner le prochain Skate (stylisé en skate.), le studio Full Circle s'est à nouveau réuni pour donner des nouvelles de la production et des travaux effectués depuis la dernière "Board Room", soit il y a déjà 4 mois. Premier détail intéressant qu'on apprend, c'est que l'équipe a totalement retravaillé les animations, pour qu'elles paraissent plus fluides et naturelles. Cela signifie que toute la motion capture a été refaite from scratch, histoire de repartir sur de bonnes bases. En effet, jusqu'à présent, les développeurs de chaque jeu Skate empilait les nouvelles animations aux anciennes à chaque nouvel épisode, ce qui a sensiblement alourdi le jeu. De plus, avec les technologies évoluantes, il a fallu retravailler certains mouvements, pour qu'il soit plus cohérent avec ce qui se fait aujourd'hui dans le monde du skateboarding. D'ailleurs, ce skate. ira plus loin dans les acrobaties à réaliser, avec la possibilité d'interagir avec des éléments du décor, comme s'accrocher à une barre horizontale avant d'atterrir sur sa planche.Ce Board Room #2 est aussi l'occasion de parler de la ville fictive de San Vansterdam, un lieu où l'on va pouvoir se balader librement, sur sa planche de skateboard comme à pied. Les développeurs de Full Circle voulaient en effet une approche plus ouverte dans l'exploration, avec même la possibilité d'escalader les murs des immeubles. Mieux, dans ce skate., le joueur aura la possibilité de créer ses propres architectures, pour ensuite les utiliser pour grinder. Evidemment, les images du jeu qui sont partagées sont loin d'être représentatives du résultat final, la plupart n'ayant pas les textures définitives. Mais tout cela permet d'avoir un bel aperçu de ce qui nous attend en 2023.