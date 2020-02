Cinéma : Christophe Gans prépare deux films basés sur Silent Hill et Project Zero

Le projet sera toujours ancré dans cette ambiance de petite ville américaine, ravagée par le puritanisme, explique-t-il.

Je pense qu’il est temps d’en faire un nouveau." Même si le parallèle peut sembler maladroit, nul doute qu'après le Silent Hills de Kojima (2014), les fans s'attendent à un film bien flippant.



En tout cas, le bonhomme garde un excellent souvenir du tournage. "J e n’ai écopé d’aucun problème durant la production, rappelle-t-il. Ils m’ont laissé faire le film que je souhaitais. Lors de sa sortie en salles, il est arrivé premier au box-office et j’ai ressenti un grand sentiment de satisfaction. Il faut dire qu’il existe peu de réalisateurs français qui ont pu décrocher ça." La suite, Silent Hill : Revelation, a été dirigée par Michael J. Bassett ; ce fut une déception.



"Honnêtement ? Je ne l’ai jamais vue, avoue Christophe Gans. Je devais la réaliser, mais lorsque j’ai compris que les producteurs souhaitaient faire du film une sorte de Resident Evil, j’ai refusé. Je voulais rester fidèle à mon orthodoxie. Par exemple, Crying Freeman et La Belle et la Bête restent très proches de leurs œuvres originales. Ce sont des œuvres d’art qui ont été développées dans un médium différent donc je ne peux pas m’arroger le droit de l’abîmer. Malheureusement pour la suite de Silent Hill, le verdict du public a été brutal, donc encore une fois, aucun regret (rires)."



Pour ce qui est de la seconde série que Christophe Gans souhaite porter au grand écran, il s'agit de Project Zero. "Je travaille sur l’adaptation du jeu vidéo Project Zero [connu sous le nom de Fatal Frame aux Etats-Unis, NDLR], souligne-t-il. Le film se passera au Japon. Je ne veux surtout pas déraciner le jeu par rapport à son cadre de maison hantée japonaise." A noter que pour les deux longs métrages, Christophe Gans ne sera pas seul aux manettes puisqu'il collaborera avec Victor Hadida.

Présent au Festival de Gérardmer qui s'est tenu la semaine dernière, Christophe Gans en a profité pour s'entretenir avec nos confrères d' Allociné . L'occasion d'apprendre que le réalisateur français travaille actuellement sur deux films basés sur des licences vidéoludiques, dont une qu'il connaît déjà particulièrement bien. En effet, c'est à lui que l'on doit l'adaptation cinématographique de Silent Hill en 2006, et il a donc l'intention de remettre le couvert. "