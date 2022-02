Sifu : un demi-million en 3 jours seulement, les Français de Slocalp remercient les joueurs

Quelques minutes à peine après que Sony Interactive Entertainment se soit félicité des 20 millions de copies de Horizon Zero Dawn vendues dans le monde, c'est au tour du studio Sloclap, des Français, de faire le point sur les ventes de Sifu. A date, soit 3 jours après sa sortie, le beat'em all roguelite peut s'enorgueillir de s'être vendu à 500 000 copies. Un succès qui témoigne de tout l'intérêt apporté par ce jeu bien mieux marketé que Absolver qui ne manquait pourtant pas de qualité et du soutien de Devolver Digital. Cette fois-ci livré à lui-même, le studio s'est égalemennt improvisé éditeur et ce move semble être le plus malin que les Parisiens ont fait ces dernières. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore lu notre test de Sifu , sachez qu'il est encore dans nos colonnes.