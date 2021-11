Sifu : la date de sortie avancée, 3 nouvelles vidéos pour détailler le système de combat

à savoir l’entraînement et l’amélioration de soi. Il y a aussi cette envie que les joueurs se sentent progresser, qu’ils aient l’impression d’apprendre le kung-fu, de s’améliorer et de mériter progressivement cette sensation de puissance. Pour ce faire, le studio françaisa mis en place ce qu'ils appellent le

Fait suffisamment rare pour être souligné : Sifu vient de voir sa date de sortie être avancée, puisque le jeu passe du 22 au 8 février 2022, qu'il s'agisse de la version PC comme PS4 et PS5. Il faut dire qu'avec le nombre de jeux qui vont sortir à cette période, il vaut mieux trouver le bon moment pour exister dans les étals et les boutiques en ligne. Le studio Sloclap, qui agit également comme éditeur pour ce coup-ci, publie une courte vidéo de 30 secondes pour nous avertir de la bonne nouvelle, en usant des mêmes codes dans le jeu où l'on change d'âge, comme à chaque respawn. Mais le studio français n'étant pas avare en informations, on a également droit à deux autres vidéos postées sur leur chaîne YouTube où l'on peut mieux comprendre le gameplay, et notamment le système de combat. Il y a d'abord cette volonté de proposer un jeu dans lequel les arts martiaux ne sont pas prix en défaut, avec des situations réelles et qui paraissent crédibles, même si le personnage principal est entouré de plusieurs adversaires.Au-delà de l'authenticité, les développeurs voulaient aussi un jeu qui renvoie vers les valeurs véhiculées par le kung-fu,système de Structure, qui permet d’utiliser des impacts pour briser la posture de l’adversaire, et donc de sa capacité à attaquer et à se défendre. On apprend aussi que bloquer des attaques remplira une jauge d’équilibre, sachant que parer une attaque au bon moment permet de dévier les coup, ce qui aura pour effet immédiat de déséquilibrer l'adversaire, ce qui vous donnera l’occasion de contre-attaquer ou de le projeter au sol. Il faut toutefois avoir en tête que certaines attaques puissantes sont impossibles à parer, tandis que que dans certaines situations, il sera difficile de reprendre son équilibre et de contre-attaquer. C’est là ce que ces esquives deviennent particulièrement utiles. Bref, vous l'aurez compris, Sloclap s'est vraiment creusé la tête pour proposer un jeu avec une vraie profondeur.Mais ce n'est pas tout, les développeurs sont aussi revenus sur le système de respawn, qui comme vous le savez, impacte directement le personnage puisqu'à chaque game over, il reviendra plus âgé. Tout cela est justifié par la préseence d'un pendentif capable de le soigner et le ramener à la vie. Ce dernier a besoin d’énergie vitale et chaque fois qu’il fait revenir le personnage à la vie, ce dernier prend de l'âge. Il va donc falloir faire attention pour atteindre la fin de la quête. Heureusement, vieillir ne signifie pas qu'on s'affaiblisse, bien au contraire, mais il y aura un impact sur les capacités du personnage. On gagnera en force mais on perdra en santé, c'est donc un équilibre qu'il faut trouver, sachant qu'il est tout à fait possible de finir le jeu à n’importe quel âge. Bon à savoir.