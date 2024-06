Si vous jouez à des jeux vidéo en vous connectant à un wifi public, vous prenez un risque

Il y a de fortes chances que vous jouiez en dehors de chez vous. Sur smartphone, tablette, ou même PC portable, l'utilisation de réseaux Wi-Fi publics est loin d'être une bonne idée.









Jouer connecté aux Wi-Fi publics : pas la meilleure chose à faire





Pouvoir jouer aux jeux vidéo partout où l'on va est un plaisir sans nom, mais le faire aux bons endroits est aussi important. Les Wi-Fi publics sont déconseillés si vous n’avez pas un VPN, et ce, pour plusieurs raisons :





Sécurité des Données : les réseaux Wi-Fi publics sont souvent non sécurisés, ce qui signifie que les données transmises peuvent être interceptées par des tiers malveillants. Lorsque vous jouez en ligne, des informations sensibles telles que les identifiants de connexion, les détails de votre compte de jeu, et d'autres données personnelles peuvent être vulnérables aux attaques comme le sniffing (interception de données). Les attaquants peuvent utiliser des outils pour capturer les paquets de données non chiffrés échangés entre votre appareil et le serveur de jeu, ce qui peut mener à des vols d'identité ou à l'accès non autorisé à vos comptes.

Attaques DDoS : les joueurs peuvent être ciblés par des attaques DDoS, qui visent à surcharger leur connexion internet en envoyant un grand nombre de requêtes simultanément. Cela peut entraîner des interruptions de jeu, des déconnexions, ou une latence extrême, rendant le jeu injouable.

Latence et Performance : les réseaux Wi-Fi publics peuvent être surchargés, particulièrement dans des lieux très fréquentés comme les cafés, les aéroports ou les centres commerciaux. Cela peut entraîner un ping élevé et une dégradation des performances de jeu, ce qui affecte négativement l'expérience de jeu en ligne. La latence élevée peut causer du lag, rendant difficile la compétition ou la coopération en temps réel avec d'autres joueurs.





SurfShark vous protège pendant vos sessions de jeu, mais pas que...





Des données sécurisées

Un VPN (Virtual Private Network) chiffre toutes les données transmises entre votre appareil grâce à ses serveurs sécurisés. Cela signifie que même si un attaquant parvient à les intercepter, il ne pourra pas les lire ou les utiliser. Le chiffrement fourni par Surfshark VPN ajoute une couche de sécurité supplémentaire qui protège vos informations sensibles contre les intrusions et les accès non autorisés.





Une protection contre les attaques

Un VPN masque votre adresse IP réelle en attribuant une nouvelle adresse IP. Cela rend la tâche plus difficile aux pirates pour localiser et cibler directement votre connexion Internet. Si une attaque est lancée, elle sera dirigée vers l'adresse IP du serveur VPN plutôt que vers votre propre connexion, ce qui contribue à protéger votre bande passante et à maintenir une expérience de jeu plus stable.





Un lissage des vitesses de connexion

Surfshark VPN offrent des serveurs optimisés pour les performances de jeu, qui sont situés stratégiquement pour minimiser la distance entre votre appareil et les serveurs de jeu. Cela peut aider à lisser la latence et à améliorer la stabilité de votre connexion. En routant votre connexion via un serveur VPN plus performant, vous pouvez éviter les congestions du réseau local et bénéficier d'une connexion plus fluide et plus rapide, même sur un réseau Wi-Fi public.





