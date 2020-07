Sekiro Shadows Die Twice : les ventes du jeu révélées, c'est un succès tranchant

Sorti au début de l'année dernière, Sekiro Shadows Die Twice est un succès critique incontestable. Pour ainsi dire, le titre de FromSoftware s'est même imposé comme le Jeu de l'Année 2019 et, encore aujourd'hui, continue de susciter la hype parmi tous les amateurs d'action ultra-exigeante : Activision et FromSoftware peuvent en tout cas se frotter les mains puisque les deux compagnies viennent de mettre à jour les ventes du jeu... et figurez-vous que celles-ci sont resplendissantes.Sekiro Shadows Die Twice s'est donc vendu à cinq millions d'exemplaires à travers le monde, soit une réussite clinquante pour une toute nouvelle franchise : d'ailleurs, les développeurs japonais ont tenu à sabrer le champagne avec l'annonce d'une nouvelle mise à jour conséquente : prévue en octobre, celle-ci se concentrera sur les boss avec de nouveaux skins à gagner, dont voici toutes les informations . Prêts à remettre ça ?