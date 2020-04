Sekiro : un mod qui permet d'incarner Cloud Strife (Final Fantasy VII Remake), la preuve en vidéo

Compte tenu de l'engouement que suscite Final Fantasy VII Remake depuis sa sortie sur PS4 (10 avril), il n'est pas étonnant de voir la communauté multiplier les hommages, que ce soit à travers des fan arts ou des reprises. Aujourd'hui, c'est le moddeur Victor_Gopher qui apporte sa contribution avec un fichier qui permet d'incarner Cloud Strife dans Sekiro : Shadows Die Twice. Avec son épée broyeuse, il faut bien admettre que le bonhomme devrait trouver à qui parler dans le titre de From Software. D'ailleurs, on a droit à une vidéo dans laquelle on l'aperçoit croiser le fer avec le redoutable Genichiro Ashina.A noter que Cloud Strife n'est pas le seul à qui ce traitement faveur est accordé, puisque Jessie Rasberry bénéficie elle aussi d'un mod . Bien que cela paraisse évident, précisons que ces modifications ne fonctionnent que sur PC, Sekiro : Shadows Die Twice était disponible également sur PS4 et Xbox One.