Sekiro Shadows Die Twice : un artbook officiel chez Mana Books

C'est par le biais d'un communiqué que Mana Books annonce la sortie de l'artbook officiel de Sekiro : Shadows Die Twice. Rempli d'artworks et de croquis revenant sur le travail artistique de From Software, l'ouvrage est proposé au prix de 29,90€ et pèse 304 pages. Un objet susceptible d'intéresser non seulement les fans du genre, mais également ceux vouant un culte au studio dirigé par Hidetaka Miyazaki. On profite de l'occasion pour rappeler que Sekiro : Shadows Die Twice est sorti sur PC, Xbox One et PS4 le 22 mars 2019, et qu'il débarquera sur Stadia cet automne.Enfin, une édition GOTY a été annoncée sur PS4 le 30 juillet dernier. Pour le moment, seul le Japon est concerné.