Sekiro Shadows Die Twice : une magnifique figurine dévoilée, sortez le porte-monnaie

En un peu plus d'un an, Sekiro : Shadows Die Twice a fait très fort en s'imposant comme l'un des jeux les plus marquants et respectés de toute la décennie. Non content d'avoir raflé le prix du Jeu de l'Année 2019, l'aventure douloureuse mais splendide de From Software dévoile aujourd'hui une figurine pour le moins intéressante, parfaite pour régaler ses nombreux fans à travers le globe : celle-ci est produite par Good Smile Company, entreprise japonaise spécialisée dans le domaine, et s'avère être un modèle en PVC pré-peint tout à fait soigné.S'appuyant sur de nombreux accessoires tirés du jeu et des articulations pour changer de poses à votre bon vouloir, cette "figma Sekiro DX Edition" est disponible au prix pas si exorbitant de 125,99 dollars (115,99 euros) via le magasin Good Smile nippon ou américain . En voici d'ailleurs quelques clichés : tous sont disponibles sur le site officiel, ici . Allez-vous craquer ?