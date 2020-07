Sekiro : From Software annonce une édition GOTY, elle inclura une mise à jour

Tengu et Old Ashina Shinobi)

Gauntlets of Strength) où il s'agira de neutralisr des vagues d'ennemis avec une seule vie. En clair, le moindre échec sera synonyme de retour à la case départ. L'autre ajout de cette mise à jour, ce sont les trois tenues bonus (dontque pourra enfiler Loup. Deux seront déblocables via le mode "Gauntlets of Strength" justement, alors que la troisième sera remise une fois le jeu terminé.Enfin, il y a le mode "Remnants" grâce auquel il y aura moyen d'enregistrer une séquence du jeu (30 secondes max) avant de la partager avec la communauté. Un excellent moyen de montrer aux autres comment franchir un obstacle a priori insurmontable ; et si notre clip est bien noté, notre barre de HP sera totalement régénérée sans avoir besoin de se rendre à une Idole du Sculpteur.Dans le coffret de l'édition GOTY, on trouvera aussi un guide dans lequel les développeurs donnent de précieux conseils pour ne pas mordre la poussière face au premier venu. A l'heure actuelle, cette version spéciale n'est prévue qu'au Japon (29 octobre), Activision n'ayant encore rien indiqué pour l'Occident.