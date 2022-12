🎁CONCOURS🎁

Pour Noël, nous avons l'immense plaisir de vous faire gagner ce disque dur externe SEAGATE édition STAR WARS HAN SOLO de 2To compatible PC, PlayStation et Xbox.



🌟 FOLLOW + RT @JeuxActu + @seagategaming



🗓️ TAS le 28/12/2022#SeagateGaming #SeagateFireCuda pic.twitter.com/7Yif2qcMUx — JEUXACTU.com (@JeuxActu) 19 décembre 2022

Depuis plusieurs années maintenant, Seagate s'est spécialisé dans les disques durs à l'effigie de nos personnages et de nos licences préférées. Jeu vidéo, cinéma, pop culture, tous les domaines sont représentés et à chaque fois qu'un événement majeur a lieu, Seagate répond présent. Si vous suivez l'actualité jeu vidéo et pop culture par le biais de Jeuxactu, vous savez que nous avons relayé ces annonces systématiquement, qu'il s'agisse des disques durs Gof of War Ragnarök, Spider-Man et Black Panther récemment, ou celle de Halo Infinite, Cyberpunk 2077, Star Wars ou bien encore Horizon Forbidden West. A l'approche des fêtes de Noël, ces disques durs peuvent représenter une idée-cadeau originale à mettre au pied du sapin. Histoire que vous puissiez juger de la qualité de ces objets généralement assez austère, on a décidé de vous faire l'unboxing de chacun de ces disques durs et SSD que Seagate nous a gentiment prêtés. Mieux, on vous en fait même gagner un via notre compte Twitter.